Hobbs & Shaw ancora in testa al box office americano, solido debutto per Scary Stories

Secondo le proiezioni pubblicate da Variety, dopo l'ottimo lancio internazionale Fast & Furious: Hobbs & Shaw mantiene il primo posto anche nel box office domestico. Nel frattempo ha debuttato a breve distanza il film prodotto da Guillermo del Toro Scary Stories to Tell in the Dark.

Solido debutto da 22 milioni di dollari dunque per l'horror diretto da André Øvredal che ha già ottenuto una calorosa accoglienza anche da parte della critica (qui trovate le reazioni a Scary Stories to Tell in the Dark), in attesa di vederlo nelle sale italiane a partire dal prossimo 24 ottobre.

Hobbs & Shaw, uscito nei giorni scorsi anche in Italia, porta invece a casa altri 25 milioni di dollari nei soli Stati Uniti e prosegue un trend piuttosto inferiore rispetto alla saga originale di Fast & Furious: lo stesso The Rock recentemente ha comunque paragonato il successo dello spin-off a quello di Ana-Man nei confronti dei film sugli Avengers. Il film è attualmente disponibile nelle sale.

Il terzo week-end di C'era una volta a Hollywood, la nuova pellicola di Quentin Tarantino con Leonardo DiCaprio e Brad Pitt, dovrebbe infine ottenere altri 10 milioni arrivando così a sfiorare i 100 milioni al botteghino casalinga. Qui potete trovare nostra recensione di C'era una volta a Hollywood.