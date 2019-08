Hobbs & Shaw già in testa al botteghino italiano dopo il primo giorno di programmazione

Dopo il grande esordio a livello internazionale di Hobbs & Shaw, il primo spin-off del franchise di Fast & Furious esordisce in testa anche nel mercato italiano.

Il film di David Leitch con protagonisti Dwayne The Rock Johnson e Jason Statham ha registrato un incasso di ben 333mila euro durante le anteprime del mercoledì, con una media di oltre 700 euro per sala. L'opera godrà del vero e proprio lancio ufficiale da oggi giovedì 8 agosto, dunque c'è da aspettarsi un incremento sostanziale nelle cifre.

In seconda posizione troviamo Bring the Soul: The Movie: il film evento sulla band BTS ha non solo incassato 130mila euro ma ha ricevuto soprattutto la miglior media per sala con oltre 800 euro. Terza posizione per Spider-Man: Far From Home, che incassa altri 61mila euro e sale ad un totale di 10,9 milioni di euro, rendendo il sorpasso del traguardo degli 11 milioni una cosa praticamente certa.

Quarto posto per Men in Black: International, che ha incassato 58mila euro superando così i due milioni complessivi, mentre chiude la top-five Hotel Artemis, con 32mila euro per un totale di 342mila euro.

