Hobbs & Shaw: tanta azione nel nuovo e completamente folle spot televisivo

Dopo averci mostrato lo spettacolare secondo trailer di Hobbs & Shaw, la Universal ci permette di ingannare l'attesa per il nuovo film della saga di Fast & Furious con un nuovo adrenalinico spot televisivo.

Come al solito potete gustarvi il filmato comodamente in calce all'articolo.

Il video, pubblicato su Twitter, si muove su una colonna sonora di Jay-Z ("Public Service Announcement", decimo brano dell'album The Black Album) e mostra all'opera tutti i protagonisti del film - The Rock, Jason Statham, Vanessa Kirby, Eiza Gonzalez, Idris Elba - ognuno alle prese con un momento d'azione specifico.

Fra i momenti salienti del filmato, segnaliamo lo slalom di un'auto sportiva sotto il rimorchio di un camion e The Rock che blocca con una catena un elicottero.

Vi ricordiamo che le riprese di Hobbs & Shaw sono ufficialmente terminate, in rispetto della data di uscita nei cinema di tutto il mondo prevista in Italia per il prossimo 8 agosto. Recentemente si era parlato di un possibile coinvolgimento di Keanu Reeves, anche se purtroppo l'attore ha smentito la cosa con una dichiarazione ufficiale.

