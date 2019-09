Hobbs & Shaw supera perfino Avengers: Endgame al box office, The Rock ringrazia i fan

Ormai prossimo, come vi abbiamo segnalato, al tetto dei $700 milioni di dollari a livello globale, l'action Hobbs & Shaw nel week-end appena trascorso ha stabilito un importante record per il 2019, superando perfino Avengers: Endgame.

No, ovviamente non stiamo parlando di quello per il più alto incasso della storia del cinema, che il film Marvel Studios diretto dai fratelli Russo ha stabilito superando quello di Avatar di James Cameron, che durava da oltre dieci anni, ma di quello per il maggior numero di settimane consecutive passate come primo in classifica.

Certo, molti altri film, come Captain Marvel, Il Re Leone, Spider-Man: Far From Home e Aladdin, hanno incassato molto più del nuovo capitolo della saga di Fast & Furious, ma nessuno di questi, neppure Endgame, è stato in grado, nelle top settimanali, di rimanere alla prima posizione per quattro week-end complessivi.

Dwayne Johnson, molto legato ai suoi fan, è comparso su Instagram per ringraziarli:

"Grazie mille per l'incredibile amore e l'incredibile supporto che avete mostrato ad Hobbs & Shaw. Lo scorso fine settimana, avete reso Hobbs & Shaw il film numero uno nel mondo per quattro week-end consecutivi. Questo, signore e signori, ragazzi e ragazze, bambini di tutte le età, è un nuovo record del 2019. Il precedente record era detenuto dai nostri supereroi preferiti: Avengers, Spider-Man, Captain Marvel. Lo hanno mantenuto per tre fine settimana consecutivi ma ora ne abbiamo stabilito uno nuovo, quattro fine settimana consecutivi!".

Pensate che il film rimarrà in testa anche nel prossimo week-end? Staremo a vedere.

Per altri approfondimenti, leggete la nostra recensione di Hobbs & Shaw.