Hobbs & Shaw, il regista immagina l'esito di scontri epici tra i protagonisti

Quando Dwayne Johnson e Jason Statham si uniscono per combattere un nemico comune non c’è davvero da scherzare, ma stavolta il regista di Hobbs & Shaw ha fatto uno strappo alla regola e ha provato a rispondere al quiz più difficile dall’uscita del film: chi fra i due eroi al testosterone ha sbagliato il maggior numero di scene?

Successo dell’estate statunitense con ottimi risultati anche al botteghino italiano, Hobbs & Shaw è una scommessa vinta per la Universal Pictures: la compagnia cinematografica che detiene i diritti di Fast & Furious ha intravisto il potenziale commerciale per un doppio assolo d’azione tra Dwayne Johnson e Jason Statham, dando vita al primo capitolo parallelo della saga motorizzata.

Proprio dai due interpreti principali del film è nata una sfida a colpi di domande con una voce d’eccezione, ovvero quella di David Leitch, il regista del film.

L’autore di Hobbs & Shaw non è nuovo al genere action: pur non essendo accreditato alla direzione di John Wick (2014), Leitch è tornato dietro la macchina da presa per Atomica Bionda (2017) e Deadpoool 2 (2018), alternando il ruolo da regista a una carriera ragguardevole da stuntman.

Evidentemente l’esperienza come controfigura per film ad alto tasso di adrenalina ha giovato alla graticola del quiz, dato che ha partecipato a pellicole del calibro di Fight Club (1999), Matrix Revolutions (2003), 300 (2005), The Bourne Legacy (2012) e Hitman: Agent 47 (2015).

Così, durante la promozione di Hobbs & Shaw, sono emerse le domande più improbabili con una risposta secca da snocciolare in pochi secondi: chi azzecca la scena al primo ciak fra Johnson e Statham? Chi ha più capelli tra i due? Chi lascia per primo la roulotte sul set?

Se questo non bastasse, ecco una lista sommaria di avversari da battere: la coppia potrebbe vincere in un duello senza esclusione di colpi contro Jason Bourne, Deadpool, John Wick, John McClane, Terminator, Rocky, Thanos, Predator, Bruce Lee, Indiana Jones, Wolverine, Ellen Ripley o Sarah Connor?

Al regista l’ardua sentenza!