Hobbs & Shaw: ecco quando arriverà in Cina la pellicola con Jason Statham e The Rock

Universal Pictures ha fissato la data d'uscita sul territorio cinese di Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw, l'atteso spin-off della saga principale con protagonisti Jason Statham e Dwayne "The Rock" Johnson.

Il franchise di Fast & Furious ha da sempre fatto faville al box-office cinese e sia Jason Statham che The Rock sono delle superstar in quel territorio: l'ultimo film del franchise, Fast & Furious 8, incassò circa 400 milioni di dollari solo in medio oriente nel 2017 e ad oggi rimane l'ottavo film col maggiore incasso di sempre lì e il secondo migliore provieniente da Hollywood. Nel 2015, Fast & Furious 7 aveva racimolato 391 milioni di dollari.

Spezzando un po' il trend degli ultimi anni, il nuovo spin-off su Hobbs & Show esordirà in Cina ben tre settimane dopo l'uscita nelle sale americane: arriverà infatti il 23 agosto 2019.

C'è da dire che rispetto agli anni passati la Cina questo luglio sta distribuendo parecchie pellicole hollywoodiane, un esempio sono Spider-Man: Far From Home lo scorso weekend, Il Re Leone previsto per il 12 luglio, entrambi con uscite precedenti a quelle americane.

Lo spin-off seguirà Luke Hobbs e Deckhard Shaw , interpretati nuovamente da Dwayne "The Rock" Johnson e Jason Statham, alle prese con l'anarchico Brixton (Idris Elba), un temibile crimanale che si fa chiamare il "Superman nero". Oltre ai tre attori prinicipali, il film vede nel cast anche Vanessa Kirby (ultimamente accostata al ruolo di Catwoman nel nuovo The Batman di Matt Reeves), Eiza Gonzalez, Eddie Marsan e Stephanie Vogt. Fast and Furious - Hobbs and Shaw arriverà nelle sale italiane il prossimo 8 agosto, circa una settimana dopo il debutto negli Stati Uniti.

Ricordiamo che la Universal ha già in fase di sviluppo tre ulteriori spin-off di Fast and Furious, tra cui il vociferato film con protagonista Charlize Theron. Cosa vi aspettate dal ritorno di Hobbs and Shaw? Fatecelo sapere nei commenti!