Hobbs & Shaw: il produttore approfondisce la vicenda dei cameo di due star

Nel corso delle ultime settimane ci sono state diverse speculazioni circa i vari cameo presenti in Hobbs & Shaw, primo spin-off della celebre saga di Fast and Furious, tra cui quello di Keanu Reeves. In realtà sono altri i grandi nomi che compaiono a sorpresa nella pellicola diretta da David Leitch, con protagonisti Jason Statham e Dwayne Johnson.

Le due star apparse sono Ryan Reynolds e Kevin Hart, e i loro ruoli sono stati tenuti in qualche modo segreti per tutto l'arco della produzione.

In vista dell'uscita nella versione blu-ray del film di Leitch, il produttore del film, Chris Morgan, ha svelato i cameo presenti nella pellicola e di come siano in qualche modo uniti:"Durante la pre-produzione avevamo parlato di come coinvolgerli e poi man mano che andavamo avanti li abbiamo semplicemente raggiunti; abbiamo parlato del materiale con loro, abbiamo dovuto bilanciare i programmi, e sono stati molto generosi perché hanno lasciato altri progetti per volare da noi soltanto per comparire brevemente e poi tornare ai loro progetti.

Volevano divertirsi con i loro amici e adorano il franchise di Fast".



Due cameo tenuti attentamente nascosti:"Avevamo tutte le motivazioni per mantenere quel segreto e nessuno è venuto meno, è stato semplicemente fantastico. Tutti combattono per il pubblico, loro lo fanno e la migliore idea vince sempre".

I cameo illustri sono un incentivo maggiore ad andare al cinema e vedere un film come Hobbs & Shaw. Su Everyeye.it potete leggere la nostra recensione. Inoltre pare che The Rock abbia ringraziato Vin Diesel e che la faida tra i due sia definitivamente conclusa.