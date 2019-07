Hobbs & Shaw: previsto un debutto da 60 milioni per il primo spin-off di Fast & Furious

Deadline ha reso note le prime previsioni per il box office di Fast & Furious - Hobbs & Shaw, il primo spin-off dell'adrenalinica saga action che vedrà come protagonisti i personaggi di Dwayne "The Rock" Johnson e Jason Statham.

In questo momento gli analisti indicano un potenziale esordio tra i 55 e i 65 milioni di dollari: il film diretto da David Leitch (John Wick, Deadpool 2) debutterà il 2 agosto in 64 paesi tra cui gli Stati Uniti mentre in Cina, mercato piuttosto importante sopratutto per questo tipo di prodotti, uscirà il 23 agosto.

Nonostante l'ingente budget di 200 milioni di dollari, le previsioni per Hobbs & Shaw sono al di sotto degli oltre 97 milioni con cui hanno aperto gli ultimi due film di Fast & Furious per via di un periodo estivo che si sta rivelando deludente per molti franchise di spicco, con qualche eccezione come il MCU e il suo Spider-Man: Far From Home.

Tuttavia, Deadline fa notare che l'interesse del pubblico per Hobbs & Shaw è in costante crescita. Dopo le 284 e 391 milioni di visualizzazioni registrate dei primi due trailer, infatti, il trailer finale è stato visto ben 735 milioni di volte (qui potete trovare il final trailer italiano di Hobbs & Shaw).

Il film arriverà nelle sale italiane il prossimo 8 agosto. Per quanto riguarda la saga principale, invece, Vin Diesel ha recente confermato il ritorno di Charlize Theron ed Helen Mirren in Fast & Furious 9.