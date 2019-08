Hobbs & Shaw: presenti i cameo di due attori importanti nello spin-off di Fast & Furious

Due star di Hollywood hanno arricchito ulteriormente la scena di Hobbs & Shaw, pellicola spin-off di Fast & Furious, con protagonisti due pesi massimi del cinema action e del franchise con Vin Diesel, come Dwayne Johnson e Jason Statham, in questo caso assoluti protagonisti di un'avventura avvincente e piena di sequenze d'azione.

I cameo in questione sono quelli di Ryan Reynolds e Kevin Hart; Reynolds ha già lavorato con il regista David Leitch in Deadpool 2, mentre Kevin Hart ha condiviso il set di Jumanji - Benvenuti nella giungla con Dwayne Johnson.

Una rivelazione sorprendente la loro presenza nel cast, visto che non erano stati annunciati nel progetto.



Hobbs & Shaw contiene già un ricco parterre di star, con Idris Elba nel ruolo del villain, Vanessa Kirby scelta per un personaggio centrale all'interno della narrazione, e Helen Mirren che veste nuovamente i panni della madre di Deckard Shaw. Pare che anche Keanu Reeves compaia nel film, anche se non è stato confermato nulla in merito. I ruoli di Ryan Reynolds e Kevin Hart possono essere descritti come dei cameo piuttosto ampliati.

Reynolds interpreta un agente della CIA, che ha un legame precedente con il personaggio di Johnson; pare che sia il personaggio di Reynolds a reclutare Hobbs per fare squadra con Shaw. Kevin Hart è invece un Air Marshall che tenta di stabilire una pace tra i due ed è al contempo desideroso di unirsi al team. Per il momento comunque Universal non ha confermato ufficialmente la presenza di Ryan Reynolds nel cast.

Nel frattempo il film ha raggiunto il 72% su Rotten Tomatoes mentre recentemente è stato diffuso un poster in bianco e nero del film.