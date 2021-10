Hobbs & Shaw: ecco perchè è nata l'idea di questo spin-off di Fast & Furious

Questa sera torna in tv Hobbs & Shaw, lo spin-off di Fast & Furious con protagonisti Jason Statham Dwayne Johnson che secondo i soliti ben informati sui fatti, sarebbe nato per un pesante litigio avvenuto tra Vin Diesel e proprio l'ex campione di wrestling.

A quanto pare infatti, i due non avrebbero mai avuto un buon rapporto sul set di Fast & Furious 8, tanto che proprio The Rock qualche mese dopo la fine delle riprese avrebbe definito il suo collega un rammollito. Questa affermazione non sarebbe stata particolarmente gradita da Vin Diesel che avrebbe deciso a quel punto di non collaborare più con Dwayne Johnson.

La produzione del franchise però, considerato il grande successo ottenuto con il personaggio di Luke Hobbs, ebbe la geniale idea di realizzare lo spin-off Hobbs & Shaw, includendo nel progetto anche Jason Statham, e potendo così continuare la storia di questi due, senza dover per questo mettere in difficoltà Vin Diesel, volto di punta di Fast & Furious.

Ad oggi però, sembra che i rapporti tra le due star siano in parte migliorati. The Rock ha ringraziato pubblicamente Vin Diesel per il suo ruolo di produttore di questa saga amatissima dal pubblico ma, l'ex star del wrestling comunque non può far a meno di riconoscere la grande differenza che intercorre tra lui e l'interprete di Dominic Toretto. Di recente infatti, Dwayne Johnson ha detto di essere filosoficamente diverso da Vin Diesel, e di non poter essere per tale ragione, sulla sua stessa lunghezza d'onda.