Hobbs & Shaw, nuova featurette con The Rock in esclusiva per Everyeye

I fan di Fast & Furious sono in febbricitante attesa per vedere finalmente in sala il primo spin-off del franchise diretto da David Leitch (la nostra recensione di Hobbs & Shaw), ed è proprio per alleviare quest'attesa che vi proponiamo una featurette in esclusiva per Everyeye del film con protagonista The Rock.

Scritto e ideato da Chris Morgan e da Dwayne Johnson, Hobbs & Shaw segue la prima missione fianco a fianco dell'Agente del DSS Luke Hobbs, interpretato da The Rock, e dell'ex-spia del MI6 Deckard Shaw, a cui presta invece il volto l'amatissimo Jason Statham. La storia vede Hobbs e Shaw collaborare a forza per sventare i piani di una misteriosa organizzazione terroristica che ha dalla sua un agente segreto super-potenziato, Brixton (Idris Elba), il più pericoloso nemico mai affrontato nell'intera storia del franchise.



Nella featurette odierna vediamo The Rock e Jason Statham raccontare brevemente la genesi dello spin-off e il rapporto tra i due protagonisti, che è poi alla base del progetto e la vera forza della produzione, che tenta anche di cercare una propria identità e distaccarsi in parte della serie madre.



Hobbs & Shaw vede nel cast anche Vanessa Kirby e Eiza Gonzalez, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 8 agosto.