Hobbs & Shaw è nato da una scena molto specifica di Fast & Furious

Nel corso di una recente intervista promozionale per l'uscita home-video di Hobbs & Shaw, lo sceneggiatore della saga Chris Morgan ha spiegato che l'idea per lo spin-off con Dwayne Johnson e Jason Statham è nata da una precisa scena del franchise di Fast & Furious.

A quanto pare tutto ha avuto inizio in Fast & Furious 8, il quale contiene un momento specifico che ha spinto le menti creative della saga a sviluppare finalmente uno spin-off: trattasi della sequenza della rissa in prigione, come svelato da Morgan, co-sceneggiatore e produttore esecutivo di Hobbs & Shaw.

Per lo sceneggiatore l'interesse di mettere più in luce il Luke Hobbs di Dwayne Johnson era forte fin da quando venne presentato in Fast Five, ma quell'unica sequenza di Fast & Furious 8 ha mandato in porto l'affare. Morgan ha spiegato:

"Il momento specifico in cui la necessità di uno spin-off era diventata innegabile è stato quando stavamo girando su Fast 8, ed è stata quella sequenza nella prigione con Dwayne e Jason. Quando iniziano a lanciarsi insulti uno via l'altro. Tutti ridevano sul set, ci stavamo divertendo molto. Finito il giorno di riprese, tutti i presenti avevano capito che era nato qualcosa di speciale. Quei due funzionavano. Lo studio ha guardato i giornalieri e tutti erano entusiasti. A quel punto abbiamo detto: 'Okay, è nel mondo di Fast & Furious ma il rapporto fra loro due è un po' più pungente, un po' più divertente e sembra il primo passo per allargare l'universo Fast.'"

