Hobbs & Shaw: Idris Elba è un 'Superman Nero' nel nuovo trailer

Dopo la pubblicazione della nuova immagine ufficiale con Idris Elba, il prossimo film del franchise di Fast & Furious Hobbs & Shaw si è mostrato in anteprima alla stampa durante il CinemaCon.

ScreenRant, che era presente all'evento organizzato a Las Vegas, ha confermato che il film diretto dall'acclamato regista David Leitch è stato presentato da Dwayne Johnson e Jason Statham con un nuovo trailer.

Il sito americano ha fornito una descrizione dettagliata del filmato, che vi riportiamo qui sotto:

"Il nuovo trailer si apre con una carrellata su alcune auto che si dirigono verso una centrale elettrica, come nel promo originale di Hobbs & Shaw. I personaggi titolari vengono mostrati mentre discutono e scherzano, durante un'operazione che li vede sistemare degli esplosivi per entrare in due diverse stanze blindate. Da lì, il trailer taglia su una scena con protagonista Statham, che affronta un'intera banda di teppisti armati, con Johnson che arriva in suo soccorso scontrandosi con un energumeno addirittura più alto e massiccio di lui. Dopo aver fatto perdere conoscenza a tutte le guardie, la coppia usa due di loro per passare attraverso un paio di scanner dell'iride per entrare in un'altra stanza. Tuttavia, il trucco non funziona per Statham, che fracassa ripetutamente la testa della guardia contro lo scanner."

Anche il personaggio di Vanessa Kirby (Hattie, sorella di Shaw, che abbiamo visto in una nuova foto ufficiale) viene introdotto nel filmato: sta conducendo un'operazione sotto copertura nell'organizzazione del villain Brixton, interpretato da Idris Elba. Proprio Brixton ad un certo punto durante il trailer si riferisce a se stesso come al "Superman Nero". Inoltre, viene presentato anche il personaggio di Helen Mirren, matriarca della famiglia Shaw, Maddalena (nel filmato viene mostrata in prigione).

Il trailer offre inoltre uno sguardo a numerose sequenze d'azione del film, tra cui una scena in cui Johnson e Statham stanno pilotando un jet insieme, e un'altra in cui i due si recano alle Hawaii, dove il personaggio di Johnson afferma di aver bisogno dei suoi "fratelli" (e anche di molte macchine).

Vi ricordiamo che Hobbs & Shaw arriverà nei cinema italiani dal prossimo 22 maggio.