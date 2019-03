Hobbs & Shaw: Idris Elba imbraccia un lanciafiamme nella nuova immagine

Hiram Garcia, ovvero uno dei produttori di Hobbs & Shaw, ha condiviso sul suo profilo Twitter una nuova immagine della pellicola che ritrae il villain principale interpretato da Idris Elba.

Nell'immagine in questione vediamo Elba imbracciare un lanciafiamme dal design accattivante, che utilizzerà presumibilmente contro la coppia di protagonisti del film, ovvero gli Hobbs e Shaw del titolo, interpretati rispettivamente da Dwayne Johnson e Jason Statham. Data l'uscita fissata per il prossimo 2 agosto, e il primo trailer di Hobbs & Show diffuso lo scorso febbraio, un nuovo e più corposo trailer della pellicola dovrebbe arrivare quanto prima.

Il film vedrà alla regia il talentuoso David Leitch, già al timone di pellicole largamente apprezzate come Atomica Bionda e John Wick, nonché regista dell'ultimo capitolo cinematografico dedicato a Deadpool, mentre nel cast ci saranno anche Eiza González, Eddie Marsan e Joe Anoa’i. L'idea della Universal sarebbe quella di espandere il più possibile il mondo di Fast & Furious con l'arrivo di altri spin-off della saga principale, come uno dedicato esclusivamente all'universo femminile, che sarà scritto da Nicole Perlman (Guardiani della Galassia, Captain Marvel), Lindsey Beer (Sierra Burgess is a Loser) e Geneva Robertson-Dworet (Tomb Raider, Captain Marvel). In precedenza, Dwayne Johnson aveva accennato anche alla possibilità di un sequel dello stesso Hobbs & Shaw che includesse nel cast anche Jason Momoa, sulla cresta dell'onda dopo il successo planetario di Aquaman e protagonista di una nuova serie per AppleTV+.

Intanto, Idris Elba è stato ingaggiato dalla Warner per sostituire Will Smith nei panni di Deadshot nel prossimo reboot di Suicide Squad scritto e diretto da James Gunn.