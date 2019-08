Hobbs & Shaw firma il miglior debutto di Fast & Furious in Corea e punta ai 400 milioni

Secondo quanto scrive Deadline, Fast & Furious: Hobbs & Shaw ha esordito in Corea con il miglior giorno di lancio della storia del franchise e si prepara a raggiungere i 400 milioni globali entro il weekend.

Con 119.6 milioni incassati negli Stati Uniti e 267.5 milioni ottenuti nel resto del mondo, lo spin-off con Dwayne Johnson e Jason Statham si prepara a debuttare anche in Cina il prossimo venerdì, 23 agosto.

Nonostante la forte competizione di alcuni film locali che sono usciti in Corea nel corso della settimana, il film di David Leitch si è assicurato una distribuzione in 1,270 sale contro le 1,238 ottenute da Fast & Furious 8 nel 2017. Nel solo mercoledì Hobbs & Shaw ha incassato 2,4 milioni di dollari superando il precedente film della saga dell'81% e Fast & Furious 7 del 176%.

Al momento i cinque maggiori mercati per lo spin-off sono stati il Giappone (19.5 milioni), il Regno Uniti (17.9 milioni), la Russia (15.7 milioni) il Messico (14.5 milioni) e l'Indonesia (11.6 milioni). I risultati sotto le aspettative ottenuti da Hobbs & Shaw negli Stati Uniti hanno invece attirato anche le attenzioni di Tyreese Gibson, che come i colleghi Vin Diesel e Michelle Rodriguez ha avuto alcune divergenze con chi ha spinto per realizzare lo spin-off.

Per ulteriori approfondimenti vi rimandiamo alla nostra recensione di Hobbs & Shaw, attualmente in programmazione nelle sale italiane.