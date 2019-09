Hobbs & Shaw: il film supera i $700 milioni e The Rock prende in giro Fast & Furious

Nelle scorse ore Hobbs & Shaw ha superato i $700 milioni di dollari di incasso a livello globale, e Dwayne The Rock Johnson ha festeggiato sparando a zero sui rivali di Fast & Furious.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, l'attore ha scritto su Instagram:

"Gli assassini giocano a scacchi in silenzio, i pagliacci giocano a dama facendo rumore. Grazie al pubblico di tutto il mondo per questo incredibile supporto e questa enorme vittoria. Molto bello e siamo grati per questo amore", aggiungendo gli hashtag hardestworkersintheroom hungryhumble nocandyasss.

The Rock non nomina mai Tyrese Gibson nel suo nuovo post, attore di F&F col quale Johnson ha notoriamente una faida, ma i fan hanno invaso le bacheche delle due star, sicurissimi che il commento al vetriolo dell'interprete di Luke Hobbs fosse indirizzato proprio al rivale.

Questa faida dei "candy ass" va avanti da quando Tyrese si infuriò con la produzione perché, per favorire le riprese di Hobbs & Shaw, quelle di Fast and Furious 9 vennero rimandate. All'epoca, Gibson scrisse sui social:

"Congratulazioni a The Rock per aver reso il franchise di Fast & Furious una sua esclusiva. Non cancellerò questo post anche se mi chiameranno. Ci vediamo nel 2020 Aprile #FastFamily giusto? Nah è il #TeamDwayne adesso. #NoShaw solo Hobbs."

