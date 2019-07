Hobbs & Shaw e C'Era Una Volta a Hollywood, due diversi star-system al box office

Nei prossimi giorni il box office statunitense assisterà ad una battaglia alquanto improbabile e inedita, quella fra Hobbs & Shaw, il nuovo capitolo della saga di Fast & Furious, e C'Era Una Volta a Hollywood, nono film scritto e diretto da Quentin Tarantino.

E' una sfida che non riguarderà l'Italia (dato che da noi Hobbs & Shaw arriverà la prossima settimana, mentre per il nuovo film di Tarantino il pubblico dovrà attendere il 18 settembre) eppure dall'altra parte dell'oceano gli analisti del settore si stanno appassionando grazie ad un gigantesco quesito: chi attirerà più pubblico, Dwayne Johnson, Jason Statham e Vanessa Kirby oppure Leonardo Di Caprio, Brad Pitt e Margot Robbie?

Mentre la Disney con Il Re Leone farà storia a se (ha già superato il miliardo di dollari), C'Era Una Volta a Hollywood per la Sony entrerà nel suo secondo week-end dopo aver esordito col più alto primo week-end nella carriera Tarantino; la Universal d'altro canto porterà lo spin-off Hobbs & Shaw, i cui dati di tracciamento preliminari prevedono un esordio da $57-60 milioni.

In confronto, The Fate of the Furious nel 2017 aveva aperto con $98,7 milioni: probabilmente è all'estero che il film andrà a cercare maggiori consensi, dato che negli ultimi otto anni, a partire da Fast Five, la serie Fast & Furious ha riscosso incassi straordinari in giro per il mondo: per fare un esempio, del miliardo e più incassato a livello globale da Fate of the Furious, appena il 18,3% è arrivato dal suolo nazionale.

La natura giramondo dei film di F&F negli ultimi anni ha permesso alla serie di raggiungere i livelli di trascendenza culturale dei Marvel Studios (all'incirca), e Dwayne Johnson è ancora una delle star del cinema più amate del pianeta, il che darà a questo spin-off parecchi vantaggi sul piano economico. Con il mercato della Cina che sta assumendo sempre più importanza nell'arco della vita teatrale di un film, un'apertura domestica anche sotto le aspettative non dovrebbe rappresentare alcun problema per la Universal.

Nel frattempo, C'Era Una Volta ... a Hollywood si addentrerà nel mese di agosto dopo un solidissimo esordio di $41 milioni nei soli Stati Uniti: la buona notizia per la Sony e Quentin Tarantino è che il pubblico del weekend di apertura è stato più giovane di quanto gli analisti si aspettassero, con Postrak che ha scoperto che quasi il 60% dei biglietti venduti sono stati acquistati da spettatori tra i 18 e 35 anni. Ciò significa che potrebbe esserci ancora una gran parte di "pubblico di riserva" (ovvero tutte le altre fasce di età) che riempirà le sale nei prossimi giorni. Ma non è empiricamente sicuro che il passaparola del pubblico, le recensioni entusiastiche della critica, il fascino cinefilo di Tarantino e soprattutto quello di star come Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie e Al Pacino saranno sufficienti per far andare avanti il ​​film: 10 anni fa, infatti, Bastardi Senza Gloria è sceso del 49% tra il suo secondo week-end e il weekend di apertura, dove aveva incassato $38 milioni.

A meno di grossi ribaltoni, C'Era Una Volta a Hollywood dovrebbe chiudere il suo secondo week-end con un incasso di circa $20 milioni, portando il proprio totale nazionale a $60 milioni.

Per altre informazioni vi rimandiamo al poster Imax di Hobbs & Shaw e alla nuova clip di Hobbs & Shaw, nonché al nostro Everycult su Bastardi Senza Gloria.