Hobbs & Shaw: David Leitch voleva una conferma di Keanu Reeves anche per il futuro

A conferma delle dichiarazioni di The Rock sul ruolo previsto inizialmente per Keanu Reeves, il regista David Leitch ha rivelato che la star di John Wick è arrivata ad un passo dall'apparire in Fast & Furious: Hobbs & Shaw.

"Tutto è iniziato quando avevamo in programma un incontro con Keanu" ha detto Leitch durante una recente intervista con l'Hollywood Reporter. "E' stato prima di scrivere questa versione dello script. Ho parlato con Keanu periodicamente durante le riprese cercando di capire dove potessimo inserirlo. Volevo anche essere sicuro che fosse una vera promessa per qualcosa di concreto nel futuro, e che non fosse solo un ruolo da stunt. Abbiamo iniziato a popolare il film con tutte queste altre personalità, e alla fine ho pensato che non ne avessimo bisogno, altrimenti l'avrei adorato."

A quanto pare Leitch e la produzione hanno provato a includere Reeves nel film fino alla fine, anche una volta terminate le riprese, ma il tutto si è concluso con un "alla prossima".

"Ne abbiamo parlato anche durante la post-produzione, e gli ho mostrato un montaggio provvisorio del film" ha infatti aggiunto il regista. "Poi ci siamo incontrati per parlarne e siamo arrivati alla conclusione di mettere da parte la questione per il futuro. Sono sempre attento alle opportunità, ma non voglio fare cose forzate."

Lo spin-off di Fast & Furious con Dwayne Johnson e Jason Statham debutterà nelle sale italiane questo giovedì, 8 agosto. Per saperne di più date un'occhiata alla nostra recensione di Hobbs & Shaw.