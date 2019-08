Hobbs & Shaw continua la sua corsa al box office con un debutto da 102 milioni in Cina

A poche settimane dall'uscita del film nelle sale americane, Fast & Furious: Hobbs & Shaw è tornato in testa alla classifica del box office globale grazie ad uno straordinario esordio da 102 milioni di dollari in Cina.

Secondo i dati resi noti da Variety, lo spin-off di Fast & Furious ha raggiunto quota 441 milioni nel mercato internazionale e ora punta a raggiungere un totale al botteghino di 600 milioni: al momento il film ha venduto biglietti per circa 588 milioni.

In Cina il film con Dwayne "The Rock" Johnson e Jason Statham ha firmato diversi record tra cui il miglior weekend d'apertura di agosto il secondo miglior debutto di un film di Hollywood nel 2019 dietro solo all'irraggiungibile (almeno per il momento) Avengers: Endgame. Inoltre ha registrato il secondo miglior esordio della saga di Fast & Furious in Cina dietro ai 184 milioni di Fast & Furious 8.

Restando in tema box office, Variety conferma che Il Re Leone di Jon Favreau ha raggiunto ufficialmente quota 1.5 miliardi al box office mondiale superando così Avengers: Age of Ultron nella classifica all-time. Leggete la nostra recensione de Il Re Leone, attualmente in programmazione nelle sale italiane.

Per altre informazioni vi rimandiamo alla nostra recensione di Fast & Furious: Hobbs & Shaw