Hobbs & Shaw contro Brixton nella prima clip ufficiale dello spin-off di Fast & Furious

In attesa di scoprire come si rivelerà l'attesissimo Hobbs & Shaw con Dwayne "The Rock" Johnson e Jason Statham protagonisti, il primo spin-off del franchise di Fast & Furious torna a mostrarsi oggi ai fan con una prima e adrenalinica clip ufficiale del film diretto dal talentuoso David Leitch (Deadpool 2, Atomica Bionda).

Nel filmato che trovate in calce alla notizia assistiamo a un inseguimento tra Luke Hobbs, Deckard Shaw, la new entry Hattie Shaw (sorella di Deckard) interpretata dalla lanciatissima Vanessa Kirby e il villain di turno Brixton, nei cui panni troviamo invece Idris Elba. Proprio quest'ultimo è il problema, trattandosi di un super-soldato modificato geneticamente o con impianti nanotecnologici in grado di spingere il suo corpo oltre i limiti umani, tanto che già nella clip lo vediamo fare cose assurde, tipo scivolare a terra in una corsa sfrenata e salire su questo mezzo che si trasforma nel frattempo in motocicletta. E sì: è tutto molto assurdo!



Hobbs & Shaw vede nel cast anche Eiza Gonzalez, Teresa Mahoney, Helen Mirren e Cliff Curtis, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 8 agosto 2019. Nel frattempo continuano invece le riprese di Fast & Furious 9 con protagonisti Vin Diesel, Michelle Rodriguez e la new entry John Cena.