Hobbs & Shaw 2, la produttrice sul sequel: 'Al momento non ne abbiamo parlato'

In occasione dell'uscita di Violent Night, la produttrice di "Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw" Kelly McCormick ha risposto a delle domande riguardanti un eventuale sequel dello spin-off del 2019. Ecco cos'ha detto:

"Ci piacerebbe, ma non ne stiamo parlando al momento", ha esordito la produttrice. "Abbiamo piantato molti semi per cercare di creare uno spin-off che includesse un Kevin Hart e un Ryan Reynolds", ha continuato. E' stato intenzionale, ma non perché avevamo in mente altri piani. Quindi, sai, io non lo so, voglio dire, Dwayne è un ragazzo molto impegnato e sai, sarebbe al centro di tutto. Quindi, sai, se lo desidera, noi siamo pronti. Ha lui il potere."

McKormick ha concluso: "Non sto dicendo che non esista qualcosa in cui potremmo tuffarci, ma sai, secondo me, con Deadpool e Hobbs & Shaw, stavamo per certi versi trasformando quei franchise. Per questo motivo sono stati scelti, aveva senso. Prima di tutto, c'è da capire se esiste la possibilità di poter mettere il nostro timbro sopra qualcosa, cosa che è davvero difficile da fare quando si parla di un franchise con una sua identità".

Qualche settimana fa intanto, Dwayne Johnson è tornato a parlare del sequel di Hobbs & Shaw, confermando di aver proposto già una sua idea alla produzione.

Voi vorreste vedere una nuova avventura con The Rock e Jason Statam? Ditecelo qui sotto nei commenti!