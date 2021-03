Hobbs & Shaw 2, ecco le prime novità per il sequel con Dwayne Johnson e Jason Statham

Dopo aver anticipato Jumanji 4, ennesima collaborazione con Dwayne 'The Rock' Johnson, il produttore Hiram Garcia si è concentrato su Hobbs & Shaw 2, sequel del primo spin-off della saga di Fast & Furious.

Come annunciato dalla Universal, la serie principale di Fast & Furious si concluderà con l'undicesimo episodio, ma che futuro si prospetta per il franchise? Ecco cosa ha detto il produttore:

"Pensiamo sempre al futuro e ci siamo subito messi a lavoro per Hobbs & Shaw 2, abbiamo preparato una grande storia. Chris Morgan ha scritto la sceneggiatura e penso che la bellezza di Fast & Furious sia l'ampiezza del suo universo, no? Penso che per gli spin-off non si tratti tanto di separarsi dalla serie principale, quanto rientrare sotto l'ombrello di Fast & Furious: è un franchise molto grande che i fan adorano, e ci sono così tante storie da raccontare al suo interno".

Parlando più specificatamente di Hobbs & Shaw, Garcia ha affermato: "Vogliamo fare la nostra parte al 100% con questo franchise: continuare a raccontare la storia di Hobbs e di Shaw. La loro vicenda è sempre connessa a quella degli altri protagonisti per via di come queste cose vanno ad intrecciarsi, ma stiamo andando avanti a tutto vapore: ripeto, abbiamo una grande storia, una grande storia divertente. Chris Morgan è un scrittore brillante e ha portato l'intero universo in così tante direzioni diverse, ma con questa si sta decisamente spingendo in avanti. Ne abbiamo discusso proprio prima dell'inizio di questa intervista, e posso dire di essere davvero entusiasta del progetto. Sappiamo che i fan lo vogliono, il primo film è stato accolto molto bene e quindi dovremo rispettare le aspettative".