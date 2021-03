Hobbs & Shaw 2, nuovi aggiornamenti sullo spin-off di Fast & Furious: i dettagli

La produttrice di Hobbs & Shaw 2, Kelly McCormick, ha fornito un aggiornamento sul sequel dello spin-off di Fast & Furious. Per vederlo sul grande schermo tuttavia i fan dovranno aspettare ancora un po'. Parlando con Collider, McCormick ha svelato che i tempi per un potenziale sequel potrebbero slittare a causa della pandemia.

"Tutti sono davvero impegnati in quel particolare franchise. Voglio dire, chi è più impegnato di Dwayne Johnson? Ed è fondamentale per il progetto" ha dichiarato McCormick.

La produttrice ha proseguito:"Stiamo solo aspettando di sentire, ad essere onesti. Penso che sarebbe qualcosa di fantastico da continuare, ma penso che tutti siano stati così impegnati a lavorare su progetti durante il COVID-19, che stiamo ancora aspettando di sentire.... C'è molta eccitazione nel provare a fare qualcosa".



A marzo dello scorso anno, Dwayne Johnson aveva confermato che un sequel di Hobbs & Shaw era in fase di sviluppo:"Stiamo sviluppando adesso il prossimo film, il prossimo film di Hobbs & Shaw e ne sono piuttosto entusiasta. Dobbiamo solo comprendere la parte creativa in questo momento e la direzione in cui andremo".

Lo scoppio della pandemia ha certamente rallentato tutto il processo di lavorazione del film, che comunque rimane in cantiere.

Un discorso che potrebbe essere ripreso più avanti, quando Dwayne Johnson tornerà disponibile per il film.



