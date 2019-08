Hobbs and Shaw, il salto del wrestler Roman Reings dal ring al set

Con Hobbs and Show, in uscita questo venerdì, fa il suo debutto al cinema il wrestler Roman Reigns, che ha diviso il set con suo cugino Dwayne "The Rock" Johnson. Reings interpreta Mateo Hobbs, un parente di Luke, e lo aiuterà nella lotta contro Brixton (Idris Elba) in alcune scene di combattimento.

Sul set di Hobbs and Shaw il wrestler ha utilizzato alcune mosse dal suo repertorio da professionista, e in un'intervista a Comicbook ha spiegato com'è stato il passaggio dal ring a un set hollywoodiano. "Il bello di loro" ha detto parlando del regista David Leitch e della sua troupe, "è che sono dei veri combattenti. Hanno quella disciplina, quell'abilità, ma anche il rispetto per altri stili. È fondamentale che le mosse da combattimento siano naturali e che non sembri di essere sul ring."

Per quanto riguarda le sue peformance, Roman Reigns ha aggiunto: "È stato incredibile: nessuno rispondeva ai colpi, nessuno mi urtava..."

Come ha rivelato su Instagram Dwayne Johnson, c'è stato anche un piccolo incidente sul set, quando Reigns ha accidentalmente colpito un cameraman con una mazza. "Stavamo provando una scena" ha detto The Rock, "avevamo delle mazze e dovevamo lanciarle. C'era molta gente intorno a noi e io ho detto: Non c'è bisogno di lanciarle davvero, capito Roman? Fingo di gettare la mia e sento: Oh mio Dio! Mi giro e c'è un cameraman al tappeto. Tutti guardavano Roman, si è sentito così in colpa..."

Guarda il nuovo poster IMAX di Hobbs and Shaw. Recentemente è stato rivelato il punteggio su Rotten Tomatoes ottenuto dal film.