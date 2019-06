Hobbs and Shaw: i protagonisti sulla copertina di Entertainment Weekly

Entertainment Weekly dedica la copertina del suo ultimo numero a Hobbs and Shaw, spin-off del franchise Fast and Furious in uscita ad agosto. Vi sono raffigurati i protagonisti del film, Dwayne Johnson, Jason Statham e Idris Elba, a bordo di un’auto dal parabrezza infranto.

In Hobbs and Shaw l’azione attraversa tutto il mondo, spostandosi da Los Angeles a Londra, dallo scenario post-apocalittico di Chernobyl alle meraviglie paesaggistiche delle Isole Samoa. Il film vede Dwayne “The Rock” Johnson e Jason Statham riprendere i ruoli di Luke Hobbs e Deckard Shaw, rispettivamente un poliziotto e un fuorilegge, acerrimi nemici fin dalla loro prima apparizione congiunta in Fast & Furious 7 del 2015. Stavolta, però, i due dovranno stare dalla stessa parte e collaborare per sventare la minaccia costituita dal pericoloso anarchico Brixton (Idris Elba), in possesso di un’arma biologica potenzialmente in grado di mettere a rischio l'intera umanità e di sconvolgere il mondo.

Il film uscirà il prossimo 8 agosto, mentre nei giorni scorsi sono iniziate le riprese di Fast & Furious 9, in cui però non ci sarà Dwayne Johnson, a causa di insormontabili divergenze artistiche con Vin Diesel. The Rock è concentrato totalmente sullo spin-off, di cui pubblica video sui suoi canali social.