Hobbs and Shaw: prima occhiata a Vanessa Kirby in una foto dal set

Dopo aver visto in azione i due protagonisti e il villain interpretato da Idris Elba, emerge dal web la prima foto di Vanessa Kirby sul set di Hobbs and Shaw.

A pubblicare l’immagine è stato, come al solito del resto, lo stesso Dwayne Johnson attraverso i suoi canali social, in cui è attivissimo. Nella didascalia scritta dall’attore si legge: “Stiamo costruendo il nostro franchise di Fast and Furious passo dopo passo. Nel nostro spin-off, Hobbs and Shaw, ho una simpatica amica. Vi presento Hattie Shaw, interpretata da Vanessa Kirby. Hattie ama gli inseguimenti/le lunghe passeggiate sulla spiaggia. Essere una cazzuta operativa dell’MI6. Bere tequila con Hobbs. Non in quest’ordine. Hattie è anche la sorella di Deckard Shaw, interpretato da Jason Statham. Lo tortura il fatto che sua sorella sia con Hobbs. Il suo dolore mi rende davvero felice. Ma quello che mi rende più felice è dare il benvenuto a questa magnifica e talentuosa attrice nel nostro film. Ci stiamo divertendo parecchio”.

Alla regia del film troveremo David Leitch e i due protagonisti dovranno unirsi per sconfiggere il villain di turno, interpretato da Idris Elba. Le riprese sono ufficialmente in corso. Nel frattempo potrebbero essere annunciate altre new entry nelle prossime settimane, anche durante le riprese del film. Dovrebbero tornare anche Helen Mirren e Luke Evans.

Recentemente, Jason Statahm ha così parlato del processo di lavoro con Leitch e del film in sé, rivelando: "Stiamo cercando di sviluppare un qualcosa che non sia sciocco, ma non vogliamo neanche prenderci troppo sul serio. Non sono io il regista, quindi non spetta a me controllare il tono del film, ma vogliamo che contenga qualcosa di drammaticamente significativo e che sia anche divertente. In fin dei conti, sì, vogliamo che si rida. Vogliamo che i protagonisti arrivino al limite. Vogliamo divertirci. Questo film deve essere una grande corsa. Penso che Dave stia mirando a quello. Vuole avere rauche risate, cazzate divertenti, azione intensa, dramma importante e altre cose significative. Il personaggio di Dwayne avrà il suo rapporto con la madre e con la figlia. È pienissimo di cose belle e sono davvero eccitato al riguardo. Non vedo l'ora di iniziare".

Hobbs and Shaw ha una data d’uscita fissata per le sale americane al 26 luglio 2019.