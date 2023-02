Hobbs and Shaw, Keanu Reeves avrebbe dovuto interpretare un ruolo nel film!

Lo spin-off di Fast and Furious, contro i pronostici di molti, alla sua uscita ebbe un incredibile successo. Le grandissime star del film sarebbero dovute essere accompagnate da un altro grandissimo volto di Hollywood che, a quanto pare, era stato in trattative per un ruolo per diverso tempo.

Secondo quanto dichiarato da The Rock, infatti, Keanu Reeves sarebbe dovuto essere il volto dell' organizzazione terroristica E.T.E.O.N. Per diverso tempo pare infatti che l'attore sia stato in trattative per ricoprire il ruolo, che però, effettivamente, non sono entrate in porto. Si è ripiegato quindi nel far sentire solamente la voce di questa minacciosa figura.

A riguardo Dwayne Johnson ha raccontato: "Inizialmente, l'obiettivo era Keanu. Ne stavamo parlando e non sembrava giusto dal punto di vista creativo. Io e lui ne abbiamo parlato e io ho totalmente capito. E alla fine è stata la cosa migliore, quindi ora lo lasciamo aperto per il futuro". L'idea di realizzare uno spin off su Hobbs e Shaw sembra essere nata grazie ad una serie di siparietti portati avanti dai due attori sul set di Fast and Furious.

A quanto pare, dovrebbe essere in lavorazione un sequel di Hobbs and Shaw, lasciando dedurre che il franchise di Fast and Furious possa espandersi in molte storie collaterali. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!