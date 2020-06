Lo Hobbit - Un Viaggio Inaspettato, tutte le curiosità sulla partecipazione di Ian Holm

Pochi giorni fa è venuto a mancare Ian Holm, leggendario interprete del cinema britannico noto al grande pubblico per il suo ruolo di Bilbo Baggins nella saga de Il Signore degli Anelli, che riprese successivamente nel 2012 con Lo Hobbit - Un Viaggio Inaspettato.

Intorno alla sua apparizione nella seconda trilogia del franchise (addirittura quella ne La Battaglia delle Cinque Armate è l'ultima prova in assoluto della sua carriera) si nascondono aneddoti e retroscena che non hanno trovato spazio nello speciale di addio a Ian Holm pubblicato per ricordare i ruoli più iconici della sua filmografia, e quindi approfittiamo del ritorno in onda del film di Jackson per parlarvene.

All'epoca la carriera di Sir Ian Holm aveva già iniziato a concludersi, dato che la sua ultima prova prima di allora risaliva al 2006 con O'Jerusalem: l'attore però accettò di prendere parte al progetto, ma per evitare lunghi e faticosi viaggi per raggiungere le location in Nuova Zelanda, viste le condizioni di salute già all'epoca cagionevoli si decise di realizzare tutte le sue scene ai Pinewood Studios di Londra, dove Holm si incontrò con Christopher Lee, convocato nella capitale per gli stessi motivi di anzianità.

Le scene in cui Sir Ian Holm interpreta il vecchio Bilbo non appaiono nel libro originale di JRR Tolkien, che viene raccontato al presente e non come un lungo flashback come invece accade nel film di Jackson. Le sequenze in questione hanno luogo, nella realtà dei film, a poche ore dal compleanno di Bilbo visto all'inizio de Il Signore degli Anelli - La compagnia dell'Anello. Curiosamente, poco dopo l'uscita de La Compagnia, Holm aveva registrato delle scene simili interpretando Frodo per una nuova versione audio de Il Signore degli Anelli per la BBC Radio.

Inoltre, Sir Ian Holm è particolarmente legato ad altri tre attori della serie, ovvero Sir Ian McKellen (Gandalf), Martin Freeman (Bilbo da giovane) e Benedict Cumberbatch: tutti e quattro hanno interpretato il personaggio di Riccardo III nell'omonima opera teatrale di William Shakespeare.