Lo Hobbit, Lee Pace crede davvero all'esistenza degli Elfi: 'Se non è una prova questa...'

Il 2022 segna l'anno del ritorno nell'universo di Tolkien. L'uscita di Gli Anelli del Potere (vi rimandiamo alla recensione di Gli Anelli del Potere) ha ricatapultato i suoi fan nel mondo elfico. A proposito di quest'ultimo, l'iconico attore che interpreta Thranduil avrebbe delle dichiarazioni schiaccianti che proverebbero della sua esistenza.

L'iconico Lee Pace ha raccontato a Vulture la sua esperienza sul set di The Hobbit. Un evento sovrannaturale che gli avrebbe confermato l'esistenza degli elfi:

"Beh, ne ho la prova. Quando stavo girando The Hobbit in Nuova Zelanda, facevo spesso escursioni durante le quali mi accampavo spesso, come al Lago Waikaremoana, il Tongariro Northern Circuit, un percorso escursionistico di cinque giorni che ti porta dove hanno girato Met. Doom."

Ma ecco come è cominciata la storia: "Stavo facendo delle foto con il mio telefono, e il secondo giorno non l'ho trovato più. Ho pensato 'Oh, ca**o! Ho perso il telefono e mi mancano quattro giorni. Non posso tornare indietro. Devo continuare a camminare!' Quindi di notte, quando mi accampavo, svuotavo lo zaino, cercavo il telefono e pensavo che dovesse esserci per forza! Deve essere qui! Passano tre giorni, il telefono non si trova, l'ho perso. Sono certo di averlo lasciato indietro".

E continua: "L'ultima notte mi sono svegliato e lo schermo era appiccicato alla mia schiena. Elfi. Questa è opera degli elfi! Mi avranno detto 'Figliolo, non hai bisogno di un telefono! Ti togliamo la tecnologia! Pensa ad altro, guardati intorno, non hai bisogno del telefono. Non ti aiuterà.' Quindi me l'hanno tolto per un po'. Ma non sono cattivi, quindi me l'hanno restituito. Se non è una prova questa!".

Cosa ne pensate? Secondo voi questa è una prova schiacciante dell'esistenza degli elfi? In attesa di un vostro riscontro, vi informiamo dell'esistenza della versione estesa Rated-R di The Hobbit.