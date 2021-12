Lo Hobbit, il romanzo di J.R.R. Tolkien letto su YouTube da... Gollum?!

L'universo fantasy di J.R.R. Tolkien è stato, è e rimarrà un'intramontabile classico, così come le saghe cinematografiche che ha ispirato e gli attori che vi hanno recitato. Ora, un lettore sicuramente atipico ha interpretato Lo Hobbit per intero sotto forma di audiolibro e il video dura più di dieci ore! Eccolo su YouTube.

C’è un enorme settore in crescita nell’ambito della fruizione sonora. Non parliamo ovviamente del settore musicale né propriamente di quello dei podcast, ma di qualcosa che ci si avvicina e che ha anche a che fare con la letteratura: gli audiolibri. Nati per ragioni d’inclusività, riescono oggi a intrattenere i molti che, non trovando il tempo di leggere libri, riescono ad ascoltarli durante le loro attività quotidiane.

Quando si tratta poi di romanzi che abbiano dato vita a saghe cinematografiche così fortunate come Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit, non è raro che si chiamino a raccolta interpreti dalla buona dizione per leggere le pagine che hanno già sapientemente interpretato. Dopo il successo della trilogia de Il Signore degli Anelli, Peter Jackson si è messo alla prova in tempi più recenti con la storia “prequel” su Bilbo Baggins.

Pur contenuto in un unico romanzo a differenza dei suoi predecessori, Lo Hobbit è stato adattato in una nuova trilogia che ha ottenuto tanti nuovi fan ma anche molti scontenti, soprattutto in quanto ad approccio nei confronti della computer grafica, contro il massiccio uso di effetti speciali fisici – soprattutto in fatto di costumi – nella precedente trilogia. Ora, uno dei pochi volti presenti in entrambi i filoni è stato chiamato a prestare la sua voce per questo audiolibro de Lo Hobbit in dieci ore.

Stiamo parlando di Andy Serkis, interprete di Gollum nelle saghe e grande protagonista dell’uso della motion capture, chiamato ogniqualvolta un ruolo primario la renda necessaria. Oltre al mostriciattolo ossessionato dall’Anello del Potere infatti, Serkis ha ricoperto nel corso degli anni, con questa tecnologia, il ruolo della scimmia Cesare nella nuova trilogia del Pianeta delle Scimmie; del Leader Supremo Snoke nella trilogia sequel di Star Wars; e persino di King Kong nell’omonimo film, di nuovo, sotto la direzione di Peter Jackson.

In tempi recenti si è buttato nel campo dei cinecomic targati Marvel da ambo i lati della cinepresa: ha interpretato il trafficante d’armi Ulysses Klaue in Black Panther e Avengers: Age of Ultron; per poi prendere in mano la regia del discutibile Venom La Furia di Carnage. Oggi, con la sua voce originale e non quella di Gollum (fortunatamente) ha registrato ben dieci ore di lettura del romanzo originale di J.R.R. Tolkien, che potete trovare integrali – ma in lingua originale – in cima all’articolo, casomai vi prendesse il desiderio improvviso di sentire come suona la voce reale di un attore della sua caratura. In quale “ruolo” vi è piaciuto di più? Ditecelo nei commenti!