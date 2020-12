Lo Hobbit, perché Tauriel non è degna di Legolas? La spiegazione è nei libri

Nell'assegnare ad un personaggio apparso nel corso dei sei film targati Peter Jackson la palma di "più sfortunato della saga" è impossibile non pensare a Tauriel: apparsa nella trilogia de Lo Hobbit, l'elfa interpretata da Evangeline Lilly ha dovuto sopportare la doppia onta di essere disprezzata dai fan e ripudiata dalla famiglia del suo amato.

Al contrario delle ben note cause scatenanti dell'odio della fanbase (decisamente poco disposta ad accettare l'inserimento di un personaggio apocrifo nei film tratti dall'opera di Tolkien), però, non tutti sono a conoscenza delle ragioni dietro la durissima opposizione di Thranduil all'amore tra Legolas e Tauriel.

Paradossalmente sono proprio quei libri in cui la nostra non compare a fornirci la spiegazione: come Elfa Silvana, infatti, Tauriel appartiene a un lignaggio di gran lunga inferiore a quello degli Elfi Grigi (Sindar) a cui appartiene, invece, la famiglia di Thranduil. La differenza tra le due classi è ben spiegata nel Silmarillion, in cui veniamo a conoscenza di come i Sindar, pur non avendo mai effettivamente messo piede a Valinor (a differenza degli Elfi della Luce), si distinsero dagli Avari (elfi che decisero di restare nella Terra di Mezzo) per aver comunque accettato l'invito a mettersi in viaggio verso Ovest.

L'opera di Tolkien risulta dunque illuminante nei riguardi di una questione soltanto accennata nei film di Jackson, ma lasciata perlopiù all'intuito degli spettatori. E voi? Fate parte dei tanti fan che hanno odiato Tauriel con tutto il cuore o, tutto sommato, l'avete trovata un'aggiunta apprezzabile? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, trovate la nostra recensione di Lo Hobbit - La Desolazione di Smaug.