Lo Hobbit, perché Guillermo Del Toro rinunciò alla regia del primo film?

La saga de Il Signore degli Anelli è indissolubilmente legata, per quanto riguarda il grande schermo, alla figura di Peter Jackson: non tutti, però, sanno che il regista di una delle trilogie più amate di sempre non avrebbe dovuto piazzarsi dietro la macchina da presa anche per i tre film tratti da Lo Hobbit.

Già, perché il prescelto per la regia del prequel de Il Signore degli Anelli era inizialmente Guillermo Del Toro, che nel 2008 fu ufficialmente annunciato da MGM come regista di quello che avrebbe dovuto essere un film autoconclusivo, mentre Jackson sarebbe tornato solo nelle vesti di produttore. Ma cos'andò storto?

Stando alle cronache, i primi problemi per il buon Guillermo sorsero in sede di adattamento: quello che avrebbe dovuto essere un solo film andò via via dilatandosi, con riscritture e modifiche continue e tempi che continuavano ad allungarsi, fino a rendere chiaro il fatto che sarebbe stato molto difficile racchiudere tutto in un solo capitolo.

In più ci si mise la produzione: la MGM in crisi dell'epoca non aveva a disposizione un budget illimitato, per cui, quando Del Toro si presentò con degli script per ben tre film, la nota compagnia cominciò a spostare sempre più in là la data d'avvio della produzione. Nel frattempo era però già arrivato il 2010, anno che vedeva l'agenda del regista de Il Labirinto del Fauno già piena zeppa di impegni presi in precedenza: da qui la rinuncia e il passaggio di testimone al redivivo Peter Jackson.

