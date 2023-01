Lo Hobbit, perché Gandalf vuole che Smaug venga sconfitto il prima possibile?

Con la trilogia de Lo Hobbit, Peter Jackson ha voluto affrontare anche questioni che vengono sono sfiorate, o in alcuni casi neanche menzionate, nel libro di J.R.R. Tolkien: una di queste è sicuramente la fermezza con cui Gandalf insiste sull'assoluta necessità di sconfiggere il prima possibile il temibile Smaug.

Nei film di Peter Jackson, il personaggio di Ian McKellen ci spiega infatti esplicitamente il suo timore che, visti i preoccupanti segnali che giungono da Mordor, Smaug possa allearsi con Sauron in un futuro relativamente prossimo: nel libro, in realtà, questi timori vengono soltanto accennati... Ma non si tratta di qualcosa di completamente inedito per gli scritti di Tolkien.

Ne La Cerca di Erebor, facente parte dei Racconti Incompiuti di Tolkien, Gandalf parla infatti chiaramente della sua intenzione di tener traccia dei movimenti di Sauron e della sua paura che la presenza di Smaug possa rappresentare una tentazione non da poco per il signore di Mordor; si tratta di eventi che hanno luogo poco prima di quelli narrati ne Lo Hobbit, e che aiutano i lettori a contestualizzare in uno scenario più ampio proprio le avventure di Bilbo e della banda di nani.

Una conferma, insomma, di quanto Jackson abbia voluto integrare più scritti di Tolkien nella sua seconda trilogia, senza fermarsi al solo Lo Hobbit; per saperne di più, comunque, qui trovate la nostra recensione de Lo Hobbit: La Desolazione di Smaug.