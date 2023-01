Lo Hobbit, chi sono i due Stregoni blu di cui parla Gandalf?

Con Lo Hobbit, Peter Jackson ha provato a narrare non solo la storia raccontataci dall'omonimo libro di J.R.R. Tolkien, ma anche ad allargare un po' la visuale, chiamando in causa elementi facenti parte dell'universo tolkieniano ma esterni al racconto delle avventure di Bilbo, tra manoscritti incompiuti e appendici varie.

Un esempio riguarda l'elenco degli Stregoni presenti nella Terra di Mezzo: durante una scena del film che apre la trilogia de Lo Hobbit, infatti, vediamo Gandalf rispondere a una domanda circa il numero di Stregoni in vita, con il personaggio di Ian McKellen che nomina ovviamente sé stesso, Saruman, Radagast e i non meglio definiti "due Stregoni blu" di cui il nostro pare non riuscire a ricordare i nomi.

Ma a cosa è dovuta questa vaghezza? La risposta sta nei diritti di cui Jackson disponeva all'epoca delle riprese del film: i nomi dei due personaggi, nella fattispecie Alatar e Pallando, compaiono infatti nei Racconti Incompiuti di Tolkien, una serie di storie lasciate incomplete dall'autore de Il Signore degli Anelli e poi pubblicate come libro dal figlio dello scrittore, Christopher Tolkien.

Non potendo utilizzare elementi provenienti dai Racconti Incompiuti e da altre opere di Tolkien, Jackson dovette dunque accontentarsi di una spiegazione parziale: non si può sempre avere tutto dalla vita, d'altronde! Per saperne di più, qui trovate la nostra recensione de Lo Hobbit: Un Viaggio Inaspettato.