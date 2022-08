Lo Hobbit - La Battaglia delle Cinque Armate: riscopriamo la versione estesa rated R

I fan di Tolkien torneranno presto nella Terra di Mezzo, grazie a "Il Signore degli Anelli - Gli Anelli del Potere" di Prime Video. E proprio in occasione dell'arrivo dello show, torniamo a parlare di una delle trasposizioni cinematografiche più divisive dell'intera saga.

Lo Hobbit - La Battaglia delle Cinque Armate è stato il minor incasso tra tutti i film del franchise diretti da Peter Jackson e quello a ricevere il punteggio più basso su Rotten Tomatoes. Una delle principali critiche lanciate al regista è stata quella di aver allungato troppo la trilogia rispetto al materiale originale, ma in molti potrebbero non aver visto la versione estesa dei film.

A differenza delle edizioni estese de Il Signore degli Anelli, quelle dei film de Lo Hobbit non aggiungono molti più dettagli alla trama. Tuttavia, per La Battaglia delle Cinque Armate non è così; parliamo infatti di una pazza avventura fantasy che ha visto Jackson tornare alle sue radici horror. La versione folle e grossolana di un romanzo per bambini che ha fatto guadagnare alla pellicola ambientata nella Terra di Mezzo la sua prima valutazione R dalla MPAA.

Mentre l'edizione cinematografica sembra essere una scarsa ricreazione della Battaglia di Gondor de Il ritorno del re, la versione R-Rated include alcuni momenti folli che suggeriscono come Jackson non stesse prendendo il tutto troppo seriamente. Ad esempio, vediamo un carro decapitare i troll con il sangue venir spruzzato tutto sullo schermo, oppure alcuni colpi extra di Legolas ai danni di Bolg, che cade a terra dilaniato per il dolore. Sebbene Jackson utilizzi principalmente il minutaggio in più per aggiungere dettagli alla battaglia, abbiamo anche alcune scene particolarmente sentite sia con Bilbo che con Gandalf.



E voi avete visto la versione estesa della pellicola o solamente quella cinematografica? Fatecelo sapere nei commenti!