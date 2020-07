Lo Hobbit, in arrivo l'audiolibro di Andy Serkis: ecco quando uscirà

Harper Collins propone un altro viaggio nella Terra di Mezzo a tutti i fan delle opere di Tolkien, rilasciando una nuova versione dell'audiolibro de Lo Hobbit, interpretata da Andy Serkis, volto di Gollum nel franchise. Tutto questo dopo che Serkis ha eseguito una lettura dal vivo di 12 ore del libro per raccogliere fondi per la pandemia.

"Da una festa inaspettata all'ultima tappa, unisciti a me e Bilbo in questa storia di grandi avventure. Insieme affronteremo la potenza dei troll, viaggeremo verso il magico Gran Burrone, incontreremo i ragni giganti nei labirinti di Bosco Atro e i folletti malvagi che vivono tra le radici delle Montagne Nebbiose, fino a quando incontreremo il drago Smaug e assisteremo alla battaglia delle cinque armate".



La pagina del prodotto su Audible lancia in questo modo Lo Hobbit:"Questo nuovissimo audiolibro integrale di J.R.R. Tolkien, l'amato Lo Hobbit, arriverà ovunque per gli ascoltatori a settembre. Bilbo Baggins è uno hobbit che vive una vita comoda e priva d'ambizione, che raramente viaggia oltre il ripostiglio di casa Baggins. Ma il suo appagamento verrà disturbato quando lo stregone Gandalf e una compagnia di tredici nani arrivano un giorno alla sua porta per condurlo in un viaggio 'andata e ritorno'. Hanno un piano per razziare il tesoro di Smaug il Magnifico, un drago grande e molto pericoloso... Il preludio a Il signore degli anelli, Lo Hobbit ha venduto molte milioni di copie dalla sua pubblicazione nel 1937, affermandosi come uno dei libri più influenti del ventesimo secolo".

Il nuovo audiolibro de Lo Hobbit sarà disponibile dal 3 settembre.

Poche settimane fa è scomparso Ian Holm, interprete di Bilbo Baggins nella trilogia de Il signore degli anelli. Su Everyeye trovate un approfondimento con tutte le curiosità sulla partecipazione di Ian Holm a Un viaggio inaspettato.