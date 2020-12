Lo Hobbit, Andy Serkis cuore d'oro: ecco cosa fece per i fan in attesa al Comic-Con

Sappiamo tutti come funzionano le convention e quanto hype vi si crei intorno, in particolar modo quando c'è di mezzo una saga come quella de Lo Hobbit che, pur fra tante critiche e mugugni di malcontento, riesce in ogni caso a portarsi dietro milioni e milioni di fan disposti anche a ore di attesa pur di incontrare i propri idoli.

È quanto accadde, prevedibilmente, al Comi-Con di San Diego che precedeva l'uscita al cinema de Lo Hobbit - La Battaglia delle Cinque Armate, capitolo conclusivo della seconda trilogia tolkieniana targata Peter Jackson: un bel po' di fan, infatti, decisero di accamparsi nello spazio riservato al panel del film già il giorno prima dell'evento, allo scopo di non lasciarsi sfuggire i posti migliori.

Un gesto che non passò inosservato agli occhi delle star del film, che decisero quindi di fare ai presenti nella sala una graditissima sorpresa: il giorno del panel, infatti, i fan in questione si svegliarono al cospetto di Andy Serkis e Lee Pace, giunti lì in anticipo proprio per ringraziarli della loro incredibile passione.

I due attori si concessero dunque per una lunga sessione di foto e autografi, rendendo quel Comic-Con decisamente indimenticabile per quei fortunati e irriducibili fan! Per saperne di più sul film con Martin Freeman, intanto, qui trovate la nostra recensione de Lo Hobbit - La Battaglia delle Cinque Armate.