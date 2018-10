Hobb & Shaw: Eddie Marsan nel cast del film con The Rock e Jason Statham

Collider riporta che Eddie Marsan è entrato nel cast del nuovo film Universal Hobb and Shaw, spin-off del franchise di Fast and Furious incentrato sui personaggi di Dwayne Johnson e Jason Statham.

Nel corso della sua carriera, Marsan ha lavorato con alcuni dei più stimati registi contemporanei, come Steven Spielberg, Martin Scorsese, Michael Mann, Alejandro González Iñárritu, J.J. Abrams ed Edgar Wright.

David Leitch (John Wick) dirigerà una sceneggiatura scritta dal veterano del franchise Chris Morgan. Il cast di Hobb & Shaw include Idris Elba nei panni del villain e Vanessa Kirby (The Crown, Mission: Impossible - Fallout)nei panni della sorella di Deckard Shaw, nonché interesse amoroso di Luke Hobbs.

Il film è prodotto da Neal H. Moritz, mentre i dirigenti Universal Mark Sourian e Jay Polidoro supervisioneranno per conto dello studio.

Il ruolo di Marsan nel film è descritto come piccolo ma significativo, anche se per ora i dettagli del personaggio (insieme ai dettagli della trama) vengono tenuti nascosti. Si tratta dell'ennesima collaborazione tra Marsan e Leitch: i due hanno lavorato a Deadpool 2 e Atomica Bionda. L'attore sarà in Vice di Adam McKay e Mowgli di Netflix.

Hobbs and Shaw arriverà il 2 agosto 2019. Fast and Furios 9, invece, uscirà nel 2020.