Henry Cavill tornerà nei panni di Superman: la star in trattative, tutti i dettagli

I primi effetti della Zack Snyder's Justice League cominciano a farsi sentire: Henry Cavill è ufficialmente in trattative con Warner per tornare a interpretare Superman nei prossimi film dell'Universo Cinematografico DC e riprendere così il mantello rosso magari già in un eventuale Man of Steel 2.

Tuttavia, al momento attuale non ci sarebbero piani concreti per un sequel diretto de L'uomo d'acciaio, con Cavill che potrebbe ricoprire un ruolo all'interno dell'Universo Cinematografico DC simile a quello di Nick Fury o di Hulk nell'Universo Marvel, ovvero dei ruoli di supporto in altri progetti in arrivo, con lo studio ancora a lavoro per capire come meglio inserire Cavill nel proprio futuro.

Il nuovo accordo siglato da Cavill sarebbe parte della ragione per cui l'attore ha accettato di apparire nel corso della scorsa diretta streaming organizzata da Zack Snyder per riguardare insieme ai fan L'uomo d'acciaio e al termine della quale è stata annunciata ufficialmente al mondo intero l'arrivo della Snyder Cut di Justice League per il 2021 su HBO Max. Snyder, in realtà, aveva pianificato il ritorno del Superman di Cavill nella seconda parte di Justice League, prima di essere estromesso dal progetto e il film rimaneggiato da Joss Whedon e dai produttori.

Tempo fa, all'indomani del fallimento globale di Justice League, la Warner non aveva alcuna intenzione di procedere con un sequel per il Superman di Henry Cavill, preferendo concentrare i propri sforzi su un film standalone su Supergirl, ma quest'idea è stata pian piano abbandonata per favorire un ritorno di Cavill il prima possibile.

Già in precedenza Cavill aveva espresso l'intenzione di tornare nei panni dell'ultimo figlio di Krypton: "Il mantello è nell'armadio. E' ancora mio. Non mi limiterò certo a sedermi tranquillamente da una parte. Non ho rinunciato al ruolo. C'è ancora molto da dire su Superman".