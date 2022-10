Hitman: partite le riprese del nuovo film di Richard Linklater con Glen Powell

Come riportato da Variety, la produzione di Hitman è ufficialmente partita. Stiamo parlando del nuovo film diretto dall'acclamato Richard Linklater, regista della Before Trilogy, Boyhood e del recente Apollo 10 e mezzo. Come protagonista, Linklater ritrova Glen Powell, che aveva già diretto in Tutti vogliono qualcosa. Al suo fianco Adria Arjona.

Nelle ultime ore è stato segnalato l'ingresso nel cast della pellicola anche di Austin Amelio, Retta e Molly Bernard. La trama racconta di un poliziotto di Houston che lavora sotto copertura come il killer più richiesto della città texana, finché un giorno non infrange il protocollo per aiutare una donna disperata (Arjona) che cerca di sfuggire a un fidanzato violento.

Il progetto è basato su un articolo del Texas Monthly ed è stato annunciato prima del Festival di Cannes, dove è stato presentato per la prima volta ai compratori. Gli AGC Studios di Stuart Ford stanno co-finanziando il film con i principali finanziatori indie ShivHans Pictures e Monarch Media di Shivani Rawat.

La sceneggiatura originale è stata scritta dallo stesso Linklater e da Powell, che ricoprirà il ruolo di protagonista. Il film è prodotto da Linklater e Michael Blizzard per Detour Pictures, Michael Costigan e Jason Bateman per Aggregate Films e Powell per BarnStorm Productions in associazione con Cinetic Media.

Powell è reduce dallo straordinario successo di Top Gun Maverick, in cui interpretava il ruolo di Hangman. Linklater è tornato alla regia quest'anno con Apollo 10 e mezzo, pellicola d'animazione in rotoscoping uscita su Netflix lo scorso aprile. Nel 2006 Linklater aveva già sperimentato la tecnica mista con il suo A Scanner Darkly - Un oscuro scrutare e ancora prima nel più sperimentale Waking Life del 2001.

"Sogno di realizzare questo film da anni, sia dal punto di vista cronologico che da geografico, perché ero in terza elementare quando ci fu il lancio. Il nostro stile di animazione, unico nel suo genere, permette sia di evocare un mondo ormai lontano, sia di rendere in modo fluido e giocoso il ricordo di quel periodo. Unire l'animazione in 3D con le riprese in live-action è stata un'esperienza unica e speciale", aveva dichiarato Linklater .

