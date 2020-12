Hitman - L'assassino, una produzione burrascosa e regista licenziato a fine riprese

Questa sera sul Nove verrà trasmesso il film Hitman - L'assassino, adattamento cinematografico dell'omonimo franchise videoludico per cui la 20th Century Fox si era accaparrata i diritti di produzione e distribuzione. Le riprese tuttavia non furono affatto semplici e furono necessari diversi reshoot per completare il film e distribuirlo.

Decisa a portare sul grande schermo le avventure dell'Agente 47 fin dal 2003 quando acquisì i diritti da Eidos e IO Interactive, la Fox aveva in mente di ingaggiare Vin Diesel per la parte principale e anche come produttore esecutivo della pellicola. Tuttavia, nel 2006 Diesel abbandonò il ruolo ma rimase comunque a bordo come produttore, mentre la parte del protagonista andò quindi a Timothy Olyphant. Alla regia del film venne ingaggiato invece Xavier Gens, reduce dall'horror Frontiers e da qualche cortometraggio dello stesso genere e quindi sostanzialmente inesperto alle produzione ad ampio budget.

Le riprese principali cominciarono nel marzo 2007 e durarono per 12 settimane, ma la data d'uscita della pellicola fu posticipata di alcuni mesi per permettere a cast e troupe di tornare a girare delle riprese aggiuntive. Dei report successivi confermarono invece che la Fox non solo aveva ordinato le riprese aggiuntive ma aveva anche licenziato Gens negandogli ovviamente anche il final cut sul montaggio. A quel punto venne ingaggiato Nicolas de Toth per ridurre il materiale in sede di montaggio e fornire una versione del film soddisfacente.

Furono modificate perfino le origini dell'Agente 47 aggiungendo delle scene tratte dalla serie TV Dark Angel per risparmiare sul budget. Nonostante tutte queste difficoltà produttive, Hitman incassò oltre 100 milioni di dollari, ma deluse notevolmente la critica e i fan del franchise.

Nel 2015 sarebbe arrivato un reboot, Hitman: Agente 47, prodotto sempre da Fox e diretto da Aleksander Bach con Rupert Friend nella parte principale.