Hitman - L'Assassino, quanti anni ha Agente 47? Tutto sullo spietato killer del film

Nel mare di trasposizioni dal videogioco al cinema a cui abbiamo assistito nel corso degli ultimi 20 anni, Hitman - L'Assassino ha saputo conquistarsi un suo posto di tutto rispetto, risultando un film tutto sommato gradevole sia per gli appassionati del gioco che per i neofiti. Ma cosa sappiamo del suo protagonista?

Interpretato con grande efficacia da Timothy Oliphant, il personaggio intorno al quale ruotano le vicende di Hitman - L'Assassino è Agente 47, un uomo senza nome modificato geneticamente e addestrato sin dall'infanzia a diventare un killer spietato, forte di una freddezza e di una meticolosità ben al di là di quelle di cui sono capaci i normali esseri umani.

Non c'è molto che sappiamo circa il suo passato: apparso per la prima volta nel gioco Hitman: Pagato per Uccidere (era il lontano 2000), Agente 47 nasce in Romania nel 1964, il che fa di lui un uomo di 43 anni all'epoca dell'uscita del film datato 2007. Creato artificialmente in laboratorio, il DNA di Agente 47 è stato sintetizzato a partire dal codice genetico di cinque abilissimi e pericolosissimi criminali.

E voi, avete fatto la conoscenza di Agente 47 sul grande schermo o l'avevate già incontrato grazie ai videogiochi della saga? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, vi lasciamo la nostra recensione di Hitman - L'Assassino.