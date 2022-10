Hitler è tornato? Forse, nel trailer ufficiale della commedia Il mio vicino Adolf

I Wonder Pictures ha pubblicato in questi minuti il primo trailer italiano dell’originale commedia Il mio vicino Adolf, che dopo la presentazione alla 75esima edizione del Locarno Film Festival è in arrivo nelle sale cinematografiche italiane dal 3 novembre.

Colombia, maggio 1960: il Signor Polsky, un solitario e scontroso sopravvissuto all’Olocausto, vive nella sua remota abitazione nella campagna colombiana e trascorre le sue giornate giocando a scacchi e curando i suoi amati cespugli di rose. Un giorno, quando un misterioso anziano di origine tedesca si trasferisce nella casa accanto alla sua, inizia a sospettare che il suo nuovo vicino sia… Adolf Hitler: è mancino, è un pittore per diletto, ha gli occhi azzurri e ha pure un cane lupe...non è che per caso..?! Ma dato che nessuno gli crederà, sarà lui ad imbarcarsi in prima persona in una missione investigativa per trovare le prove: per riuscirci però dovrà essere più vicino al suo prossimo di quanto vorrebbe, così vicino che i due potrebbero quasi diventare amici.

Protagonisti David Hayman e l'iconico Udo Kier (I colori dell’anima, Nymphomaniac), che si danno battaglia tra cespugli di rose, steccati, avvincenti partite a scacchi e una buona dose di vodka, mettendo in scena una serie di esilaranti sketch sul tema del cattivo vicinato. Il nuovo dramedy diretto da Leon Prudovsky uscirà in sala dal 3 novembre.

