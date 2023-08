Hitchcock rovinò la carriera della nonna di Dakota Johnson? 'È un uomo cattivo'

L'uomo dietro il genio. La controversia sul comportamento di Alfred Hitchcock, i presunti abusi su Tippi Hedren, madre di Melanie Griffith e nonna di Dakota Johnson, prosegue e non sembra placarsi. Per Hedren, Hitchcock era un uomo cattivo e ossessionato da lei, arrivando persino a rovina la sua carriera.

Tippi Hedren venne scoperta proprio da Hitchcock con il quale collaborò per due film: Marnie e Gli uccelli. Proprio sul set, secondo il racconto dell'attrice, i comportamenti del regista iniziarono ad essere inappropriati, sfociando in vere e proprio molestie: l'accusa di Hedren nei confronti di Hitchcock non si ferma ai presunti tentativi di approcci sessuali, bensì sfocia anche in diverse minacce. Come rivela l'attrice, infatti: "Disse che mi avrebbe rovinato la carriera e così fece. È un uomo cattivo, cattivo. Ebbi un contratto in esclusiva, così quando mi proponevano un film lui rispondeva che non ero disponibile. Sarei una grande star se non avesse bloccato la mia carriera". Il regista aveva in mente per Hedren anche un terzo film, che non realizzò mai. Pare che il Hitchcock arrivò persino a fare un inquietante regalo a Melanie Griffith, nel periodo nel quale lavorava con Hedren quando l'attrice era ancora molto piccola. Dopo la collaborazione forzata con il regista, la carriera di Tippi Hedren ebbe una battuta d'arresto e l'attrice decise così di ritirarsi tentando di allontanarsi dall'immagine di "musa" di Hitchcock.

Il debutto di Hedren nel mondo del cinema avvenne da protagonista in Gli uccelli e proseguì con Marnie dove interpretò il ruolo di una donna psicologicamente fragile sebbene ci siano molte differenze tra il film di Hitchcock e il libro dal quale Marnie è tratto.