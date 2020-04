Hitchcock ingannò James Stewart e Cary Grant per Intrigo Internazionale: scoprite come

Intrigo Internazionale, uno dei più acclamati film del maestro del thriller Alfred Hitchcock, torna questa sera in televisione, e per prepararvi alla visione abbiamo deciso di raccontarvi uno degli aneddoti più diventi legati alla produzione dell'opera.

La vicenda ha a che fare con James Stewart e con la parte che poi andò a Cary Grant: durante le riprese di La donna che visse due volte (1958), Sir Alfred Hitchcock descrisse parte della trama di Intrigo Internazionale a Stewart, protagonista del film del '58 e assiduo collaboratore dell'autore. Stewart, però, immaginò che Hitchcock gli stesse raccontando tutti quei dettagli perché intenzionato ad offrirgli la parte, quando in realtà Hitchcock aveva sempre avuto in mente solo e soltanto Cary Grant come interprete del personaggio principale di Intrigo.

Il problema fu che Hitchcock realizzò il fraintendimento alcuni giorni dopo, con Stewart che nel frattempo aveva già iniziato a pensare a come poter interpretare Thornhill: il regista non voleva dare al suo collaboratore una così grossa delusione, e un po' vigliaccamente, piuttosto che affrontarlo e chiarire la questione, iniziò a rimandare l'inizio delle riprese: con un colpo di scena dei suoi, non appena James Stewart si impegnò con Otto Preminger per girare Anatomia di un omicidio (1959) Hitchcock scritturò subito Grant e iniziò la sua produzione.

Il dettaglio più tragicomico di tutta la faccenda è che Stewart accettò a malincuore l'offerta di Preminger, perché non voleva perdere l'occasione di lavorare a Intrigo Internazionale.

Tra l'altro, per non farsi mancare niente Hitchcock raggirò anche Cary Grant: l'attore infatti si lamentò del copione a metà delle riprese, facendo presente al regista che la sceneggiatura era terribile perché non riusciva a capire quello che stava succedendo. L'autore gli assicurò che avrebbero fatto degli aggiustamenti, ma in realtà questa confusione era voluta, perché neanche il personaggio interpretato da Grant aveva idea di cosa stesse succedendo nell'intrigo che doveva risolvere. L'attore ha sempre pensato che il film sarebbe stato un flop, almeno fino alla premiere, dove è stato accolto con entusiasmo: oggi è sempre citato fra le massime opere cinematografiche di tutti i tempi.

Per altri approfondimenti recuperate il nostro speciale per i quarant'anni dalla scomparsa di Alfred Hitchcock, ultimamente citato anche da Eminem nel suo nuovo album.