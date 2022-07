Hitch e quel dubbio sulla protagonista femminile: per Will Smith doveva essere caucasica

Archiviato lo scandalo degli Oscar, questa sera Will Smith torna in tv con Hitch - Lui sì che capisce le donne, la commedia romantica del 2005 diretta da Andy Tennant in cui interpreta il ruolo di un novello Cyrano de Bergerac. A quanto pare però, c'è stata qualche piccola diatriba sulla scelta della protagonista femminile di questo film.

Secondo quanto riportato, per Will Smith la scelta migliore sarebbe stata quella di una donna di etnia caucasica, che potesse rendere al meglio l'idea di una coppia mista. I produttori di Hitch però erano convinti che questa sarebbe stata una scelta troppa azzardata visto che all'epoca, anche se sembra assurdo da dire, le relazioni tra una donna bianca ed un uomo di colore non erano ancora viste molto di buon occhio dall'industria del cinema.

Esclusa a priori la scelta di una donna di colore. Un coppia formata da due membri appartenenti comunità afroamericana avrebbe di fatto allontanato il pubblico bianco, escludendo dalla visione una grossa fetta di spettatori.

La scelta alla fine ricadde su una donna di origine ispanica, ovvero Ema Mendes che, pur costituendo con Will Smith di fatto una coppia mista, sarebbe riuscita a raccogliere maggiormente l'attenzione del pubblico.

E se oggi spesso ci si lamenta di eccessivo blackwashing nei film e nelle serie tv, quando è stato realizzato Hitch c'era sicuramente qualche remora di troppo.