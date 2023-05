History of Violence, Ed Harris recitò in mutande davanti a Viggo Mortensen!

History of Violence è il secondo film che ha sigillato la lunga collaborazione tra David Cronenberg e Viggo Mortensen. Nonostante ciò l'attore non +è stato esente dal creare problemi al regista, in particolare durante le riprese di una scena, ambientata in un bar, con Ed Harris.

Sembra che, fin dal primo ciak, Mortensen fosse stato vittima di una fortissima crisi di risate che gli rendeva impossibile portare a termine la scena senza ridere. Cronenberg fu costretto a rigirare la scena tantissime volte poiché l'interprete non riusciva a rimanere serio in alcun modo. La pellicola racconta la storia di un uomo che dopo aver ucciso due rapinatori per legittima difesa viene osannato ad eroe cittadino. In realtà si scoprirà un suo torbido e complesso passato che coinvolge anche il mondo della criminalità.

Nonostante il film fosse particolarmente serio e violento è stato caratterizzato da diversi dietro le quinte esilaranti tra cui uno che riguardava una scena di sesso in History of Violence. A causa della crisi di risate avuta da Mortensen, Ed Harris finì a girare la scena in mutande coperto dal tavolino del bar a cui, i due personaggi, erano seduti. Mortensen fu costretto a recitare seriamente mentre Harris non indossava i pantaloni. Il ciak in questione fu utilizzato all'interno del montaggio finale.

