History of Evil, Jackie Cruz nel film con la star di The Vampire Diaries Paul Wesley

Nuova aggiunta nel cast di History of Evil, il film che vedrà protagonista l'attore di The Vampire Diaries Paul Wesley: arriva Jackie Cruz, star di Orange Is The New Black.

I fan di The Vampire Diaries saranno contenti di sapere che presto rivedranno Paul Wesley sullo schermo in un altro titolo dalle tinte horror-thriller... L'attore sarà protagonista di History of Evil, il film scritto e diretto dal regista irano-americano Bo Mirhosseni.

Al suo fianco troveremo anche l'attrice di Orange Is The New Black Jackie Cruz, che arriva a sostituire la star di Brooklyn Nine-Nine Stephanie Beatriz in quello che è dunque da considerare un recast.

Beatriz, precedentemente legata al progetto, pare abbia dovuto rinunciarvi per conflitti di calendario.

History of Evil, le cui riprese in realtà sono già terminate stando a quanto riportato da Deadline, racconta la storia di una famiglia in fuga da un paese corrotto e alla ricerca di un rifugio sicuro. E un rifugio lo troveranno, ma in quanto all'essere sicuro... Dopotutto si tratta di una dimora con un oscuro passato tutto da scoprire.

Non sappiamo ancora quando la pellicola approderà sugli schermi, ma nel frattempo vi ricordiamo chese volete potete recuperare tutte le stagioni di The Vampire Diaries su Netflix, proprio come Orange Is The New Black.