His House: immigrazione e fantasmi si mescolano nel trailer del nuovo horror di Netflix

Netflix ha diffuso in streaming il trailer ufficiale di His House, film horror con al centro lo spinosissimo tema dell'immigrazione negli Stati Uniti e che approderà sulla piattaforma digitale il prossimo 30 ottobre. La pellicola è stata scritta e diretta da Remi Weekes ed è uno dei prodotti del colosso dello streaming da piazzare ad Halloween.

Come possiamo evincere dal filmato, pur essendo la trama molto semplice e ambientata in Regno Unito, questa affronta temi attualissimi e spesso presi in ostaggio dal dibattito politico in questi giorni, specialmente in clima di elezioni Presidenziali (il riferimento è al clima elettorale statunitense che contrappone Donald Trump allo sfidante democratico Joe Biden). In His House, dopo una straziante fuga dal Sudan del Sud devastato dalla guerra, una giovane coppia di profughi cerca di adattarsi alla nuova vita in una piccola città inglese in cui hanno richiesto asilo, in cui si nasconde però un male indicibile.

Il cast della pellicola è composto da Wunmi Mosaku (Fantastic Beasts and Where to Find Them e visto recentemente in Lovecraft Country), Ṣọpẹ́ Dìrísù (The Huntsman: Winter’s War) e Matt Smith (Charlie Says). Alla produzione troviamo invece Roy Lee (The Ring, It, Godzilla, Poltergeist, The Grudge, The Exorcist) insieme a Edward King, Martin Gentles, Aidan Elliott, e Arnon Milchan.

Remi Weekes, che ha scritto e diretto il film, lo ha così descritto nel corso di una recente chiacchierata con Entertainment Weekly: "His House racconta di una casa infestata e di due immigrati che cercano di ambientarsi in un paese straniero. A differenza delle tradizionali storie che hanno come protagonista una casa infestata, ad abitarla sono due richiedenti asilo che non hanno la possibilità di lasciare l’appartamento. Sono bloccati lì e devono cercare di sopravvivere all’interno di questa casa. Nel Regno Unito i richiedenti asilo devono seguire regole rigide, non possono semplicemente prendere e andarsene via".

L'appuntamento con Netflix è quindi fissato al 30 ottobre 2020. Di seguito anche il poster ufficiale.