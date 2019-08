Hiroyuki Sanada sarà Scorpion nel reboot di Mortal Kombat

New Line continua ad intensificare la pre-produzione del reboot di Mortal Kombat, con Hiroyuki Sanada scelto per interpretare il celebre personaggio di Scorpion. Sanada si unisce ad un cast già piuttosto ricco che comprende Joe Taslim nel ruolo di Sub Zero, Ludi Lin in quello di Liu Kang e Tadanobu Asano nei panni di Raiden.

Simon McQuoid sarà il regista, con James Wan e Todd Garner alla produzione. La trama del film per il momento rimane sconosciuta ma i fan sapranno benissimo che il videogioco è incentrato su un enorme parterre di combattenti provenienti da diversi regni in un universo immaginario in lotta per la supremazia.

Greg Russo si è occupato dell'attuale versione della sceneggiatura.



Scorpion è uno dei personaggi storici di Mortal Kombat; è un antieroe, un ex guerriero ninja non-morto in cerca di vendetta contro la persona che l'ha ucciso. Mortal Kombat uscirà nelle sale cinematografiche statunitensi il 5 marzo 2021.

Uscito sul mercato per la prima volta nel 1992, Mortal Kombat ha venduto oltre 49 milioni di copie in tutto il mondo, distribuendo oltre una dozzina di giochi classici ed espansioni. L'ultima versione, Mortal Kombat 11, è disponibile da aprile e sinora è il titolo più venduto del 2019.

Il collegamento tra videogioco e film è stato spiegato dallo sceneggiatore di Mortal Kombat in persona, Greg Russo; l'autore ha spiegato inoltre che non si ripeterà ciò che si è già visto al cinema.